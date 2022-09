MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Kas me ootame ikka veel valget laeva?

Muidugi kuidas keegi. Mõni ei oodanud, sest ei huvitanud – mis paganama poliitika? Mõni ei oodanud, sest ei tahtnud – viimati läheb soe koht kaotsi. Mõni ei oodanud, sest ei julgenud – mõni KGB pärast, mõni kartes pettuda. Valge laev, see oli vaba Eesti ehk Eesti Vabariik ja see tundus nii utoopiline. Elus on niigi palju kibedust, milleks veel lapsikud unistused. Sama hästi võiks kuu peale tahta. Pigem piirduda väiksemate unistustega – näiteks mugavustega korter Mustamäel ja tutvused «Žiguli kandiga».