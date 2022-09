MAA JA RAHVAS ⟩ Peeter Kaasik: Kuidas pärast suurt sõda valget laeva oodati

Üleeile, 26. septembril möödus 110 aastat Juhan Leinbergi ehk prohvet Maltsveti sünnist Järvamaal Liusvere külas Käni-Hansu talus. Tema ­tegevusest ei teata tänapäeval palju muud ­peale selle, et ta tahtis rahvast Krimmi viia ja tema järelkäijad ootasid Lasna­mäel valget laeva, mida ei tulnud. Kuid see kujund osutus nii võimsaks, et ­hakkas oma elu elama, mõjutas ­Eesti ­hilisemat saatust ja elab meie mõttemaailmas tänini, kirjutab ajaloolane Peeter Kaasik.