Elektrivõrgu sageduse hoidmisel valmistab täiendavat peavalu ka see, kui taastuvenergia osakaal kasvab. Valitsus on seadnud eesmärgi 2030. aastaks toota aasta jooksul sama palju elektrit taastuvatest allikatest, kui on aastane kogutarbimine. Kuna nii tuule- kui ka päikeseelektrijaamade töö sõltub oluliselt ilmast, läheb selleks vaja täiendavalt nii salvestusvõimsusi kui ka juhitavaid tootmisüksuseid – ja eks need viimased arvatagi töötavad fossiilkütustel.