Kuna suuremate energiasüsteemide üks eeliseid on suurem arv tootmisüksuseid, mistõttu neist ühe äralangemisel pole laiemat mõju, siis võiks ju ehk oletada, et väiksem elektrivõrk võiks eelistada rohkem väikseid elektrijaamu. See sõltub siiski elektrijaamade tüübist.