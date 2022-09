Kaitseväe suutlikkust ajas mõõdetakse lahingupäevades, ehk selles, kui mitu päeva konkreetse riigi sõjavägi suudab lahingut pidada. Veel kümnend tagasi oli see näitaja Eesti kaitseväel üks-kaks päeva. Vahepealsete investeeringutega lahinguvarudesse on see omajagu tõusnud, Eesti on olnud siin teenäitaja, ning praegugi on NATO liikmete seas riike, kus see näitaja pole oluliselt parem Eesti 10 aasta tagusest tasemest.