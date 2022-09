Arenguseire Keskuse tellitud ja advokaadibüroo Triniti läbi viidud analüüsist selgus, et andmete potentsiaalsetel kasutajatel – näiteks ajakirjanikel, ettevõtetel, teadlastel – on riigile mitmeid etteheiteid: andmete ligipääsule seatakse piirangud, kuid nende põhjendamisel jäädakse hätta; andmed on kehvasti leitavad; andmete ligipääsetavuse regulatsioon on ebaselge; andmepäringuid täidetakse aeglaselt; avaandmete portaalis on probleeme nii andmete tehnilise poole kui ka kvaliteediga. Jääb mulje, et avaliku teabe kasutamine on aasta-aastalt piiratum.