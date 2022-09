MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Inimtühja maa asustamine saab alguse teedest, mitte küladest

Eesti on endine merepõhi, kust vesi on taandunud ja jätnud endast maha keskeltläbi üsna tasase ning soise maapinna. Suurt osa Eestist võib pidada kunagiseks soosaarestikuks ja kui hästi vaadata, on «soosaarelisus» selgelt näha ka praegu ja ka mujal kui Kõrvemaal. Kui Haanja ja Otepää kõrgustik ehk kõrvale jätta, siis rusikareegli järgi on maa Eestis majandamise mõttes seda parem, mida kõrgemal ta on. Ka Eesti vallutanud sakslased-taanlased said sellest kiiresti aru ja rajasid oma mõisad vastavalt. «Kus mägi, seal mõis,» ütleb vanasõna.