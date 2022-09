MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Progressiivne müüt hägusatest piiridest

Eestlased on looduslähedane rahvas, kuid see ei tähenda, et me võiks või saaks elada kaelakuti metsloomadega. Inimeste maailma ehk põllu ja metsiku maailma ehk metsa vahel tuleb säilitada piirid, see tuleb kasuks mõlemale poolele. Teisiti ei saagi, kirjutab Maa ja rahva toimetaja Lauri Vahtre.