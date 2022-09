INIMENE JA LOODUS ⟩ Erik Puura: inimest võiks eristada bakteritest oskus muuta oma käitumist enne, kui on hilja

Majanduslik heaolu on otseses sõltuvuses energiakasutusest ühe inimese kohta, kuid see, mis aastakümneid tagasi tundus maailma arengut edasiviivana, mõjutab inimeste senist kohastumist järjest tugevamini ja negatiivsemalt. Seetõttu on hakatud mõistma, et muutused peavad olema kiired, kirjutab keskkonnateadlane Erik Puura.