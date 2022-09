Ajalooteadvuse avarus on maailmavaateliselt väga võtmeline. Müürilehes ahmitakse õhku juba 15 aastat vanade, aga senini kasutuses olevate perekonnaõpetuse materjalide peale. SAPTKi poisid praalivad aga kiriklike väärtustega (Platongi on pool aastatuhandet vanem kui kiriku idanema hakkamine). Evolutsioonibioloogidele on sellises mõõtkavas vilksatused allapoole tajuläve.