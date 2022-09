RAHA JA MAJANDUS ⟩ Erik Aru: keskpankurid ähvardavad majandusele haiget teha

Augusti viimasel täispikal nädalal Ameerika Ühendriikides Wyomingi osariigis Jackson Hole’is toimunud iga-aastasel keskpankurite sümpoosionil esinedes ehmatas Föderaalreservi esimees Jerome Powell investoreid. USA keskpanga juht ütles, et riigi tööjõuturul on liiga kitsas – teisisõnu, tööpuudus on ülearu väike – ja inflatsioon on liiga kiire.