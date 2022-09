Tänavu juunis tegi Postimees ajakirjandusliku eksperimendi. Ajakirjanik Meinhard Pulk saatis kõikidele ministeeriumidele küsimuse, milliseid siseauditeid on ministeeriumid sel aastal teinud ja mis on veel plaanis ning jätkuküsimusena küsis välja mõned auditiaruanded, mis seaduse järgi peaksid pärast kinnitamist asutuse juhi poolt olema avalikud. Ametnike reaktsioonid ajakirjaniku päringutele andsid märku sellest, et pooltes ministeeriumides vohab ülesalastamise harjumus.