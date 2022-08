Kaugtulevikuvaadet võiks kujundlikult nimetada anoreksiaks rasvumisepideemia ajal. Ses mõttes, et tegu on samuti ohtliku nähtusega (nagu anoreksia on) ning samuti seisneb selle ohtlikkus liialdusse võimendunud vastandtendentsis nähtusele, mis on samuti reaalne, massiline ja ohtlik (nagu rasvumisepideemia on). Kõige laiemas plaanis on ju keskkonnakollapsi põhjus inimkonna lühinägelikkus, kuid kaugtulevikuvaade tõstab pilgu nii kõrgele ning suunab selle sellistesse kaugustesse, et inimlikku mõõtkavasse jäävad ohud ja hinnalipikud jäävad vaateväljast välja.