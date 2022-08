Kadunud Narva tank seisis Eesti talu tagaaias, purukspommitatud maja vundamendikividele laotud postamendil. Ajades omal kombel juurigi, ainult et nagu Sosnovski karuputk – vaenuliku ja agressiivse võõrliigina, mis tuleb välja juurida. Nüüd on putk läinud, kuid juurtega tuleb veel kõvasti vaeva näha. See puudutab kogu Narvat ja tegelikult palju enamatki kui Narva.