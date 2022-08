MAA JA RAHVAS ⟩ Toomas Kiho: Kus on Narva juured?

Tank on viidud. Aga see ei lahenda «haigust» — vabandatagu kujundeid —, millele tank osutas ja osutab ikka veel. Pärast sõja algust Ukrainas on see haigus veel tublisti ägedamas faasis, mida näitavad ka viimaste nädalate sündmused tanki kui sümptomi ümber, kus põrkusid Eesti riigi seisukoht, et tank tuleb ära viia, ning narvalastest tanki vardjate, «tankistide» seisukoht, et seda teha ei tohi. Põhjused on muidugi palju sügavamal: tunnistagem, et (paljudes Narva) venelastes on austus punaarmee (tanki) vastu sügav ja siiras, see on sisemine tunne, mis on omandatud koos emapiimaga ja paraku ka koos E(NS)Vs saadud kooliharidusega. Niisiis probleem ei ole tegelikult mitte tank — see on sümptom. Probleem on tankistid — see on tõbi.