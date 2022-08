Stabiilsed krüptorahad töötati välja, et säilitada fikseeritud pariteet tavapärase reservvaluutaga (või muude võrdlusvaradega), eesmärgiga leevendada krüptovarade kõikuvust. Oma artiklis väidame, et stabiilsetel krüptorahadel on sisemine vastuolu: oma stabiilsuse säilitamiseks valuutakomiteed meenutava ülesehituse abil peab piirama võimendust ja sekundaarset rahaloomet. Need võivad küll mängida rolli maksemaastikul, kuid peavad olema hoolikalt välja töötatud ja reguleeritud, et oma eesmärki täita.