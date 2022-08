Bitcoini kriitikutel on ilmselt õigus. Peale selle, et väga kõikuva väärtusega, on see ka üks äärmiselt kohmakas ja energiat raiskav lahendus. See pole aga juba enam tükk aega maailma ainus plokiahelal põhinev krüptoraha. Kuigi maailma umbes 15 000 krüptovaluutadest valdav osa on pisikesed ja kasutud, leidub nende seas ka märksa asjalikuma ülesehitusega vääringuid.