VÕIM JA JULGEOLEK ⟩ Piotr Żochowski, Krzysztof Nieczypor: Ida-Ukraina alade annekteerimine on sisuliselt juba alanud

Sõda Ukrainas on venelastele osutunud nii põrgulikult raskeks, et sama hästi võinuksid nad sõita sõdima Kuu peale. Kohati jääb Ukrainast tehtud fotodelt mulje, et need pärinevadki paralleelreaalsusest või õudusunenäost.

Foto: Aleksandr Jermotšenko/Reuters/Scanpix