Lauri Vahtre ⟩ Kumb oli enne, kas maa või rahvas?

Maa ja rahvas. Harjumuspärane sõnapaar, mille osapooled käivad kokku nagu meri ja tuul või keel ja kultuur. Või kuritöö ja karistus. Või muna ja kilu. Mis tähendab, et vähemalt meie tavateadvuses, kui mitte lausa alateadvuses, on nende vahel mingi eriline side. Üks ei saa teiseta ega teine esimeseta, nad täiendavad teineteist ja nad moodustavad kahekesi midagi enamad kui kahe liidetava mehaanilise summa.

Ent muna on siiski muna ja kilu on kilu. Sama lugu maa ja rahvaga. Nad on lõpuks ka eraldi olemas, neid saab teineteisest lahutada ja seda on ajaloo jooksul ka juhtunud, nad on täiesti erineva päritolu ning iseloomuga. Mis neid siis seob? Kumb tekitab kumma? Kas maa sünnitab rahva või rahvas maa? Kas Eesti on teatud piiridega maalapp, kes siin ka ei elaks, või on Eesti see maalapp, kus elavad eestlased, kus nad siis ka ei elaks?

See küsimus võib tunduda juba mitte nagu probleem muna ja kiluga, vaid muna ja kanaga. Mis teadupärast osutab mõttetule küsimusele. Kuid küsimus maast ja rahvast pole siiski mõttetu, sel on vägagi praktilisi aspekte. Näiteks kas iga Eestis elav kirjanik on ikka eesti kirjanik? Kas Rootsis elav eesti kirjanik on eesti või rootsi kirjanik? Tõsi, kuidagi stiihiliselt ja endalegi märkamatult oleme me need asjad enda jaoks paika pannud. Ent kuna tänapäeval on mitmesuguste kriitiliste teooriate mõjul kombeks arutleda ka (justkui) enesestmõistetavate asjade üle, pole põhjust teha erandit ka maale ja rahvale.