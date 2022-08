Nädal pärast jaanipäeva, kui Eestis on alanud juba puhkuste hooaeg, ilmub traditsiooniliselt trükis, mida rahvusvahelise majanduse ja rahanduse vastu huvi tundvad analüütikud erilise hoolega loevad. Baselis veidras saabast meenutavas hoones paiknev Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (Bank for International Settlements, BIS) on kui keskpankade keskpank. Kui keskpangad omavahel tehinguid teevad, siis käivad need läbi BISi. Nii on just sellel asutusel maailmas kõige selgem pilt, kuidas raha liigub. Ja seetõttu on juuni lõpus ilmuv BISi iga-aastane majanduse aruanne äärmiselt huvitav lugemine.