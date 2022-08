NATO Madridi tippkohtumiselt naaseti juuni lõpus jutuga, et nüüd on Balti kollektiivkaitses kõik otsustavalt teisiti. Ainus silmaga nähtav tulemus on olnud aga meediasse jagatud fotomaterjal kaitseväe peastaabi kohal kopteriga hõljuvast müstilisest liitlaste delegatsioonist, kirjutab Fookuse Võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oidsalu.