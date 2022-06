Kevadel sai klaariks, et lühiajalisest inflatsiooni kiirenemisest pole mõtet rääkida, kasvõi sellepärast, kui kaua see on juba kestnud. Pigem tuli hakata mõtlema sellele, millised võivad olla kiire hinnatõusu pikemaajalised mõjud, kirjutab toimetaja Erik Aru.