Euroopa Liidu kliimapaketi «Eesmärk 55» kohaselt on kõigil ühenduse liikmesriikidel sel aastakümnel esimest korda kohustus siduda maastikes kindel hulk süsinikku. Ainus arvestatavalt kiire, ulatuslik ja käegakatsutav võimalus CO 2 eemaldamiseks atmosfäärist on seotud sellega, kuidas me oma metsades toimetame.