Meelis Oidsalu ⟩ Ärme karda Madridis läbi kukkuda

Pikas perspektiivis on kaitseväe juhatajal kindralleitnant Martin Heremil õigus: Eesti on väike ning kvalitatiivselt on meile olulisem, et NATO määraks ära väed, kes meile häda korral appi tulevad. Aga selle uue võimekama väemudeli ehitamine võtab aega mitu aastat ja sõltub sama palju kui igasugune teine lahendus NATO liikmesriikidest, kes need väed NATO väejuhatuse alluvusse annavad.