Kui Rootsi ja Soome ­edastasid kuu aega tagasi oma saadi­ku­­te ­kaudu NATOga liitu­mi­se avaldused, tundus kõik vormistamise küsimus. Mis saakski mitmesugustes arengute ja väärtuste edetabelis poodiumikohti hoidvatel Põhjala riikidel veel teha olla, et NATOt väärida? Ka sõjalise koostöösuutlikkuse ja kokkuharjutatuse koha pealt on mõlemad riigid vaata et rohkemgi integreerunud kui mõni NATO liikmesriik.