Relvade edasimüüki piiravat lõppkasutaja sertifikaati on kuni selle aastani Eestis peetud rohkem formaalsuseks, seda hetkeni, mil Eesti soovis Ukrainale anda 122-millimeetrise kaliibriga haubitsad, mis olid 2009. aastal ostetud Soomest, kes need omakorda ostis Saksamaalt. Saksamaa viivitas annetuse heakskiitmisega, nii nagu Saksa valitsus on viivitanud ka omamaiste relvade tarnega.