Meelis Oidsalu ⟩ Alexander Lott: merepiiri muutmine tooks soovitule vastupidise tulemuse

Eristada tuleb riikidevahelisi merepiire ning territoriaal- ja sisevete välimisi piire. Esimesed on sätestatud välislepingutega ja on püsivad. Viimaseid saab aga iga riik oma mereala piires muuta kooskõlas mereõiguse konventsiooni reeglistikuga. Eestis toimub see näiteks merealapiiride seaduse kaudu. Soome lahe koridori puhul on aga lisaks kaalul 1994. aastal Eesti ja Soome vahel sõlmitud leping, mida on küll võimalik ühepoolselt lõpetada 12-kuulise etteteatamisega.