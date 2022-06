Juba paarikümne aasta taguses Osooni saates tõdes loodusemees Fred Jüssi, et Hiiumaal tunneb ta kogu aeg metsa hingust. Tema loodusvaatluste ja molutamise lemmikpaik asub neil päevil just Hiiumaa metsades. Hiiumaa elanikud, suvitajad ja külastajad peavad saart kalliks just erilise looduse pärast. Võimaluse eest sukelduda privaatselt metsade sügavusse ja randade käänulistesse kurdudesse.