Liikide väljasuremine planeedil Maa on 53 korda looduslikust kiirem. Mis sellest, et miljonid inimesed on loodushoiu nimel aastakümneid pingutanud. Mida veel saaksime teha? Kas üks abinõu võib peituda Urvaste ja Uus-Meremaa üllatavas ühisosas?