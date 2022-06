Hinnatõusu pidurdava intressimäära arvutamiseks leidub erinevaid valemeid, kuid üldiselt loetakse selleks taset, mis on inflatsioonist kõrgem. Kui nüüd vaatame euroala inflatsiooninäitajaid, siis näeme, et mais kerkis see üle kaheksa protsendi. Siis vaatame EKP intressimäärasid ja näeme, et need on tegelikult negatiivsed.