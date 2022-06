6. juunil 2022 tõusis kuue kuu euribor esimest korda positiivseks peaaegu seitsme aasta jooksul. Nooremate jaoks meist tundub, et intressimäärad peavadki olema miinusmärgiga. Miks nad aga olid negatiivsed ja miks on see olukord nüüd muutunud?