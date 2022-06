Jüri Ratase 2019. aasta valitsuseksperiment ei kukkunud läbi sellepärast, et mingil osal Eestist oli valitsuse pärast häbi. Mis häbisse puutub, siis alati leidub keegi rahulolematu, see on demokraatias normaalne, selle järgi Ratase juhitud valitsusele hindeid panna pole mõtet. Küll aga on fakt, et mõni meile julgeoleku mõttes väga olulise suurriigi saadik teatas toona, et ta keeldub teatud valitsusliikmetega kohtumast.