Kui vaadata Eesti nominaalse sisemajanduse kogutoodangu (SKT) suurust, siis see kasvas tänavu esimeses kvartalis võimsalt: peaaegu viiendiku, võrreldes mullu sama ajaga. Ainuke häda on muidugi selles, et samal ajal kasvasid ka hinnad, ning kui inflatsiooni mõju maha võtta, jäi järele märksa tagasihoidlikum, 4,3-protsendiline reaalne majanduskasv.