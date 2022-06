KESKKOND ⟩ Rein Pedaja: parim mesi tuleb metsast

Kuidas sel jahedal kevadel mesilastel läheb? Kas oled juba mett ka saanud?

Pered, mis on hästi talvitunud ja kus on tugevad emad, on arenenud hästi, aga mett ei ole ma muidugi veel võtnud. Soojematel kevadetel hakkab vahel tõesti mett tulema juba maikuus. Ilmselt tuleb ka juba praegu neis peredes, mis on rapsipõldude läheduses, minu mesilaste korjemaale raps ei jää. Aga praegu on kõige tähtsam see, et pered areneksid ja suudaksid peakorje ajaks kärjed üles ehitada.

Tegelikult ongi paljud pered arenenud hoogsalt ja kipuvad sülemlema. Ka minul on mitu peret minema lennanud, sest vahepeal on olnud vihmased ilmad ja üksjagu muid sekeldamisi, ei ole jõudnud piisavalt kiiresti tarusid üle vaadata.

Su mesilaspered ongi üsna suurel alal laiali. Kas kõik, kes mesindada tahavad, mahuvad ikka Eestisse ära?

Eestisse mahuks veel omajagu hoolsaid mesinikke ja tarusid, korjemaad on küll ja küll. Aga samas ei leia Eestimaalt ka naljalt kohta, kus kodumesilased ei toimetaks.

Sinu mesilaste korjatud mesi on kahel aastal (2013 ja 2015) tunnistatud Eesti parimaks. Kui see esimest korda juhtus, mõtlesin, et see on lihtsalt loteriivõit. Mee ja mee vahel võib olla küll suur vahe, aga kindlasti on Eesti parimat mett raske valida ja juhusel on selles suur osa. Kui see aga teist korda juhtus, oli selge, et see päris juhus olla ei saa…