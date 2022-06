Mesilased teevad võimalikuks selle, et tuhanded taimeliigid üldse saavad paljuneda. Mesilased, see on taristu – sisuliselt tanklavõrgustik ja toidukaubandus. Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IBPES) hiljutises raportis kirjutatakse, et sajast taimeliigist, mis toidavad üle 90 protsendi maailma rahvastikust, tolmeldavad mesilased rohkem kui 70 liiki. BBC aga kalibreeris probleemi sõnastuse veelgi pragmaatilisemalt: kui mesilased maailmast kaovad, kaovad meie toidupoodidest umbes pooled kaubad.