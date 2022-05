ensiini hind on Ühendriikides kasvanud üle 70 protsendi ja saavutanud rekordtaseme, olles riigis keskmiselt umbes 4,60 dollarit galloni eest. See teeb meie mõistes 1,13 eurot liitri eest. Investeerimispanga JP Morgan Chase analüütikud on kirjutanud, et sel suvel võib galloni hind jõuda kuue dollarini. Liitri hinnaks teeks see juba 1,47 eurot.