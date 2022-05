Eelmise aastatuhande lõpul viisin algaja loodusgiidina inglise taimehuvilised Tagamõisa puisniidule, mille talgulised olid eelmisel aastal lagedamaks raiunud. Olin neile just kiitnud, et Tagamõisa on üks Eesti liigirikkamaid ja huvitavamaid puisniite, aga kohapeal selgus, et niidul vohavad angervaks ja soo-ohakas ning vähegi põnevamaid taimeliike annab tikutulega otsida.