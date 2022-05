Kui pidada Venemaad (vähemalt paberil) Ukrainast tugevamaks pooleks, ennustab sõjaajalugu 70-protsendilise tõenäosusega tugevama poole ehk venelaste võitu. Just nii tihti on ajavahemikul 1800–1998 sõja võitnud tugevamaks peetud pool. Aja jooksul on ilmnenud, et asümmeetriliste sõdade kohta see suhtarv ei kehti, tugevamate poolte šansid neid võita on märksa väiksemad. Hiljutised Iraagi ja Afganistani sõjad kinnitavad seda.