Inimene on usin tegelane, kes kibeleb ümbritsevat keskkonda oma turvalisuse ja mugavuse huvides pidevalt ümber kujundama, ihates metsa asemele põldu, kuivemat maad, avaramaid vaateid, siledamat ja tahedamat pinnast, sirgemat rannajoont jne. Nüüdseks on selge, et selline keskkonna disainimine maksab pikemas perspektiivis kurjalt kätte.