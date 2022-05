Eesti on haldusriik: siin on tippametnikel palju võimu ning seetõttu on hea, kui poliitika sihtrühma seas on neid, kel on raha ja huvi riigi valikuid vaidlustada. Esineb juhtusid, mil ametnike ettevalmistatud otsused on kas piisavalt tõendamata või läbi mõtlemata ning põhinevad väärtusotsustel või veendumustel. Lobistid ongi need, kes aitavad ametnike või poliitikute veendumusi vaidlustada ning sel teel tagada, et avaliku sektori otsused oleksid läbi kaalutud ja toetuksid tõenduspõhistele argumentidele.