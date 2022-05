Suurem osa linnuturistidest, kes Eestis käivad, tahab seda teha mais: just siis võib meil näha kõige rohkem linnuliike – nii neid, kes on meil veel läbirändel, kui ka neid, kes saabuvad juba lõuna poolt. Ehkki kõige kiirem aeg linnuturismis on mai keskpaik, on linnugiididest puudu kogu lehekuu jooksul. Nii kisti ka mind kirjamehe rutiinist välja oma kunagise igakevadise töö juurde – olin mai esimesel nädalal üheksa hollandi linnuhuvilise giid.