Tavaliselt nõuab see, et kui naaber midagi saab, siis peaks ka tema ise seda saama. Nii on ka jõulupreemiaga. Kui naaberfirma maksab, siis tasub ka ettevõtjal kaaluda, kas maksta jõulupreemiat või omandada töötajate seas närutaja, kitsipunga maine. Kohe kõlab tema jutt sellest, kuidas inimesed on firmas kõige tähtsamad, jupi jagu veel õõnsamalt.