Venemaal on siiski veel ka mittesõjalisi kaarte, mida lauda lüüa. Nad ei ole seni toime pannud suuri küberrünnakuid, peatanud põllumajandustoodete eksporti, vangistanud massiliselt välisriikide kodanikke ega jätnud makseid välispankadele võlgu. Need võimalused on kõik veel varus.