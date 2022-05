Viimane suurem revolutsioon põllumajanduses leidis aset üle 60 aasta tagasi. Toona võeti laialdaselt kasutusele mineraalsed väetised, hübriidsordid ja keemilised taimekaitsevahendid. Tehnoloogia võidukäik on meis tekitanud tunde, et suudame asendada looduslikke protsesse, ning ununema on hakanud põllumajanduse tähtsaim kapital – muld.