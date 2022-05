Püsimetsanduse ja valikraie puhul on üks läbiv joon see, et väga paljud räägivad sellest, aga enamasti ei ole endale selgeks tehtud nende mõistete sisu. Et teemasse süüvida, peaksime kõigepealt arutlema, mis on üldse mets või kuidas me seda defineerime (ma ei mõtle siis seaduse antavat definitsiooni, vaid inimeste tunnetust, mida mõistetakse metsana).