Milline mets võiks pakkuda puhkaja hingele enim rõõmu ja silmale kosutust? On see noor ühevanuseline mets, kus sirgetüvelised puud seisavad ranges rivis nagu Hiina sõdurid? Või meeldib linnakärast eemalduda soovijale pigem tihe padrik, kus on võimalik end maailma kurjuse eest tormides langenud kuuskede juurikate vahele peita?