Lageraie on metsa täielik eemaldamine metsamaalt ja sellega koos ökosüsteemi olulise osa täielik katkestamine. Asulalähedaste metsade majandamine lageraietega katkestab ka kultuurilisi väärtusi ja järjepidevust. Lageraielankide suurused ja tihedus on nii drastiliselt kasvanud, et inimestele olulised paigad on tundmatuseni muutunud.