Ettevõtjate ja erialaliitude aastatepikkune jutt, et Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest võõrtööjõu Eestisse toomise reegleid tuleks leevendada, on nüüd toonud tulemuse: ministeeriumid töötasid välja kolm ettepanekut, kuidas töötajaid pikemaks ajaks siia tuua. Päris kõiki ettevõtjate probleeme need ei lahenda, kuid muudavad kindlasti elu mõnevõrra mugavamaks.

Juba hulk aega on saanud iga aasta alguses mängida omapärast mängu – kui kiiresti täitub Eestis töötamiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks välja antavate elamislubade piirarv. Välismaalaste seaduse järgi ei tohi see arv ületada 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast, mis sel aastal on 1311 elamisluba. Tavaliselt täitub piirarv mõne päevaga, sest kogenud tööandjad juba teavad, et viivitada ei tohi – pealegi saab tegelikult avaldusi esitada juba detsembris. Möödunud nädalaks oli politsei- ja piirivalveamet saanud juba üle 2100 n-ö kolmandate (ehk ELi-väliste) riikide kodanike taotluse.