Sõda üles ärganud sisevaenlase Surmaga on osutunud Ameerika Ühendriikidele veelgi kulukamaks kui maailmarahu jõustamine, kirjutab EBSi vaba majandusmõtte professor Hardo Pajula.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Peatne kriis on üleilmne ja süvenev – hea aeg on hakata pankrotihalduriks või tunda huvi vandenõuteooriate vastu. Viimane aeg on mõelda sellele, kas horisondile kerkiva eelarvekriisi põhjuseks pole meie maailmavaatelised alusoletused.