Leonardo da Vinci ütles enam kui 500 aastat tagasi, et inimesed teavad rohkem taevatähtede liikumisest kui mullast meie jalge all. Nii on ka kliimameetmetest rääkides peaaegu täielikult tähele panemata jäetud mulla ja mullas oleva süsiniku osa, räägitakse peamiselt fossiilkütuste põletamise pidurdamisest ja CO 2 sidumisest metsades.